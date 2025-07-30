Выпускники РГАТУ отметили окончание учебы на первом в России «Аграрном балу»

С 23 по 25 июля 2025 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Петра Андреевича Костычева стали участниками первого в истории аграрного образования России масштабного мероприятия — Выпускного бала аграрных вузов.

На первый «Выпускной» были приглашены выпускники 2025 года, завершившие обучение в университете с красным дипломом и уже трудоустроенные в предприятиях АПК. Более 300 молодых специалистов из всех аграрных вузов России собрались вместе, чтобы проститься со студенчеством и одновременно дать старт новому этапу жизни — карьере в АПК.

Рязанский агротехнологический университет на одном из самых масштабных мероприятий для аграрной молодёжи представляли Дарья Бышова, Анастасия Бирюкова, Александра Самукова, Виктория Марухно, Марина Трушина, Юлия Трушкина и Ирина Мохова.

Выпускников 2025 года лично поздравила Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут: «Дорогие выпускники! Вы приходите в одну из самых технологичных отраслей. И я уверена, что каждый из вас сможет привнести в АПК что-то новое. Мы этого очень ждем. Сегодня наш вечер проходит под лозунгом „Будущее — это вы“. Потому что, конечно, молодежь — это наше будущее. Хочу вам пожелать, чтобы ваша взрослая жизнь была такой же яркой и насыщенной, как ваши красные дипломы!».

«Аграрный выпускной» дал старт еще одной замечательной традиции в жизни студенческого аграрного сообщества, а участие в едином выпускном — заслуженной наградой для тех, кто с желанием, любовью и терпением осваивал выбранную профессию и остался ей верен.