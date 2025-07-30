ВС РФ поразили склад робототехнических комплексов ВСУ

За сутки российская армия за сутки поразила склад робототехнических комплексов ВСУ и транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.