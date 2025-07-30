ВС РФ нанесли мощный удар по порту в Очакове
Ночью ВС РФ нанесли мощный удар по порту в Очакове Николаевской области, откуда недавно ВСУ попытались забросить десант на Тендровскую косу. Отмечается, что противник понес сильные потери. Ранее сообщалось, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.
ВС РФ нанесли мощный удар по порту в Очакове. Об этом сообщает РИА Новости.
Ночью ВС РФ нанесли мощный удар по порту в Очакове Николаевской области, откуда недавно ВСУ попытались забросить десант на Тендровскую косу.
Отмечается, что противник понес сильные потери.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.