ВС РФ нанесли мощный удар по порту в Очакове

Ночью ВС РФ нанесли мощный удар по порту в Очакове Николаевской области, откуда недавно ВСУ попытались забросить десант на Тендровскую косу. Отмечается, что противник понес сильные потери. Ранее сообщалось, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.