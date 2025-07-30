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В Забайкалье 16-летние подростки подожгли лес, погибли несколько человек

В Забайкалье 16-летние подростки подожгли лес, погибли несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, в июне 16-летний подросток связался через мессенджер с неизвестным из Незалежной. Ему предложили поджечь лес за 80 000 рублей.

По словам местных жителей, подросток вместе с другом вступил в дружину пожарных и поджег траву в Атамановке, огонь разнесло по всей округе. Пламя тушили 300 человек, куча техники, пожарный поезд и самолет.

Огонь унес жизни нескольких огнеборцев. Предварительно, ущерб составил больше 300 миллионов. Тинейджеры сняли все на телефон и отправили отчет своему куратору, но деньги им так и не перевели.