В Скопине пройдет IX Международный фестиваль гончаров

С 14 по 16 августа в Скопине пройдет IX Международный фестиваль гончаров. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития креативных индустрий.

«Это уникальное событие, традиционно объединяющее лучших мастеров России и ближнего зарубежья. В этом году фестиваль будет организован при участии АНО „Центр развития креативных индустрий“. В трехдневную программу включены выставки и ярмарки гончарных изделий, битва гончаров, концерты, шоу огненных скульптур и многое другое», — отметили в ЦРКИ.

В сообщении подчеркнули, что на участие в конкурсной и выставочной программах уже зарегистрировалось свыше ста мастеров из России и Беларуси. На фестивале гости смогут поближе познакомиться с гончарным делом благодаря различным тематическим мастер-классам, обзорным и театрализованным экскурсиям.

«Эффектным финалом гончарного фестиваля станет дровяной обжиг глиняной фигуры под открытым небом. Высота изделия составит более 1,5 метров. После фестиваля фигура будет перевезена и размещена на Рязанской ВДНХ», — заключили в сообщении.

Познакомиться с подробной афишей и картой фестиваля, а также записаться на мастер-классы и экскурсии можно на странице мероприятия .

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