В Рязанском районе произошел пожар
Информация о пожаре в деревне Деулино Рязанского района поступила 29 июля в 7:04. Загорелась хозпостройка. Ее тушили 12 человек, четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в деревне Деулино Рязанского района поступила 29 июля в 7:04. Загорелась хозпостройка. Ее тушили 12 человек, четыре единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 18 квадратных метров.
Пострадавших нет.