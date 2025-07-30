В Рязанском районе произошел пожар

Информация о пожаре в деревне Деулино Рязанского района поступила 29 июля в 7:04. Загорелась хозпостройка. Ее тушили 12 человек, четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет.