В Рязани прохожие «скрутили» мужчину

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля в микрорайоне Кальное. По словам очевидцев, мужчина в наркотическом опьянении прыгал по припаркованным машинам, после чего двое прохожих «скрутили» его. На кадрах видно, что на месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.

В Рязани прохожие «скрутили» мужчину. Пост об этом размешен в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля в микрорайоне Кальное. По словам очевидцев, мужчина в наркотическом опьянении прыгал по припаркованным машинам, после чего двое прохожих «скрутили» его.

На кадрах видно, что на месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.