В Рязани прохожие «скрутили» мужчину
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля в микрорайоне Кальное. По словам очевидцев, мужчина в наркотическом опьянении прыгал по припаркованным машинам, после чего двое прохожих «скрутили» его. На кадрах видно, что на месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязани прохожие «скрутили» мужчину. Пост об этом размешен в соцсетях.
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля в микрорайоне Кальное. По словам очевидцев, мужчина в наркотическом опьянении прыгал по припаркованным машинам, после чего двое прохожих «скрутили» его.
На кадрах видно, что на месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.
Видео с места