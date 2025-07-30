Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
29°
Чтв, 31
28°
Птн, 01
27°
ЦБ USD 82.22 2.64 30/07
ЦБ EUR 95 1.79 30/07
Нал. USD 82.95 / 80.50 30/07 13:25
Нал. EUR 95.70 / 95.00 30/07 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 364
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 423
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 586
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 580
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани прохожие «скрутили» мужчину
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля в микрорайоне Кальное. По словам очевидцев, мужчина в наркотическом опьянении прыгал по припаркованным машинам, после чего двое прохожих «скрутили» его. На кадрах видно, что на месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.

В Рязани прохожие «скрутили» мужчину. Пост об этом размешен в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля в микрорайоне Кальное. По словам очевидцев, мужчина в наркотическом опьянении прыгал по припаркованным машинам, после чего двое прохожих «скрутили» его.

На кадрах видно, что на месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.

Видео с места доступно по ссылке.