В России предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату
По мнению Сергея Миронова, учителям, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, нужно выплачивать премию в размере среднемесячной зарплаты. Депутат подчеркнул, что за один такой рабочий день педагог на данный момент получает всего 120-300 рублей.
В России предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату за работу в период проведения ОГЭ и ЕГЭ. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов,
По его мнению, учителям, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, нужно выплачивать премию в размере среднемесячной зарплаты.
Депутат подчеркнул, что за один такой рабочий день педагог на данный момент получает всего 120-300 рублей.