В России предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату

По мнению Сергея Миронова, учителям, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, нужно выплачивать премию в размере среднемесячной зарплаты. Депутат подчеркнул, что за один такой рабочий день педагог на данный момент получает всего 120-300 рублей.

В России предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату за работу в период проведения ОГЭ и ЕГЭ. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало РИА Новости 30 июля.

По его мнению, учителям, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, нужно выплачивать премию в размере среднемесячной зарплаты.

Депутат подчеркнул, что за один такой рабочий день педагог на данный момент получает всего 120-300 рублей.