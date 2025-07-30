В Госдуме предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей

Депутаты также предложили приоритетно обслуживать родителей с детьми дошкольного возраста во время максимальной нагрузки. Как отметили авторы инициативы, данные меры направлены на создание благоприятных условий пребывания в воздушных гаванях для семей. Соответствующее обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину.

В Госдуме предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации и/или досмотра для семей с детьми. Об этом 30 июляRT.

Депутаты также предложили приоритетно обслуживать родителей с детьми дошкольного возраста во время максимальной нагрузки.

Как отметили авторы инициативы, данные меры направлены на создание благоприятных условий пребывания в воздушных гаванях для семей.

Соответствующее обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину.