В Госдуме предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации для семей
Депутаты также предложили приоритетно обслуживать родителей с детьми дошкольного возраста во время максимальной нагрузки. Как отметили авторы инициативы, данные меры направлены на создание благоприятных условий пребывания в воздушных гаванях для семей. Соответствующее обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину.
В Госдуме предложили сделать в аэропортах отдельные стойки регистрации и/или досмотра для семей с детьми. Об этом 30 июля сообщило RT.
Депутаты также предложили приоритетно обслуживать родителей с детьми дошкольного возраста во время максимальной нагрузки.
Как отметили авторы инициативы, данные меры направлены на создание благоприятных условий пребывания в воздушных гаванях для семей.
Соответствующее обращение направлено министру транспорта России Андрею Никитину.
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