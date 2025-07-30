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1 июля 15:20
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В центре Рязани произошла массовая драка
Инцидент произошел ночью 30 июля на улице Почтовой. «Неадекватные молодые люди сидели в заведении, увидели драку и побежали разбираться. Одна из женщин била мужчин, угрожая ножом», — отметили очевидцы.

В центре Рязани произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Инцидент произошел ночью 30 июля на улице Почтовой.

«Неадекватные молодые люди сидели в заведении, увидели драку и побежали разбираться. Одна из женщин била мужчин, угрожая ножом», — отметили очевидцы.