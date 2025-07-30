В центре Рязани произошла массовая драка
Инцидент произошел ночью 30 июля на улице Почтовой. «Неадекватные молодые люди сидели в заведении, увидели драку и побежали разбираться. Одна из женщин била мужчин, угрожая ножом», — отметили очевидцы.
В центре Рязани произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел ночью 30 июля на улице Почтовой.
«Неадекватные молодые люди сидели в заведении, увидели драку и побежали разбираться. Одна из женщин била мужчин, угрожая ножом», — отметили очевидцы.