В центре Рязани произошла массовая драка

Инцидент произошел ночью 30 июля на улице Почтовой. «Неадекватные молодые люди сидели в заведении, увидели драку и побежали разбираться. Одна из женщин била мужчин, угрожая ножом», — отметили очевидцы.