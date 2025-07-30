Трех жителей Пронского района осудили за групповой грабеж

Пронский районный суд вынес приговор троим жителям Пронского района, признанным виновными в совершении грабежа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. Суд установил, что в январе 2025 года, находясь в квартире потерпевшего после распития спиртных напитков и предварительно договорившись о преступлении, они открыто похитили бытовую технику на сумму более 76 тысяч рублей. Каждый из подсудимых получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Пронского района в интересах потерпевшего. Приговор вступил в законную силу.

Пронский районный суд вынес приговор троим жителям Пронского района, признанным виновными в совершении грабежа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

Суд установил, что в январе 2025 года, находясь в квартире потерпевшего после распития спиртных напитков и предварительно договорившись о преступлении, они открыто похитили бытовую технику на сумму более 76 тысяч рублей.

Каждый из подсудимых получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Пронского района в интересах потерпевшего. Приговор вступил в законную силу.