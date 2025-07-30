Рязанский суд признал банкротом магазин «Надежда» из-за долга в четыре миллиона

Решение принято по иску ФНС из-за задолженности на общую сумму 4 006 999 рублей. Суд установил, что компания фактически прекратила деятельность: последние налоговые и бухгалтерские отчеты подавались в 2016 году, а все расчетные счета закрыты. В отношении ООО «Надежда» вводили упрощенную процедуру банкротства. Решение суда не вступило в законную силу. Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Надежда» — розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Юридический адрес — поселок Ухолово.

ООО «Надежда» в Ухолове признали банкротом. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Решение принято по иску ФНС из-за задолженности на общую сумму 4 006 999 рублей. Суд установил, что компания фактически прекратила деятельность: последние налоговые и бухгалтерские отчеты подавались в 2016 году, а все расчетные счета закрыты.

В отношении ООО «Надежда» вводили упрощенную процедуру банкротства.

Решение суда не вступило в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности ООО «Надежда» — розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Юридический адрес — поселок Ухолово.