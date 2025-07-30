Рязанцы сообщили о вновь образовавшейся пробке

На Солотчинском шоссе вновь пробка. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. Как уточняют очевидцы, от Солотчинского моста до перекрёстка у поселка Варские в сторону Рязани все стоит. Также очевидцы сообщают о небольшой аварии. Напомним, что с утра рязанцы также стояли в пробке. Ранее сообщалось о перекрытии на Солотчинском шоссе одной полосы движения.

На Солотчинском шоссе вновь пробка. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

Как уточняется, от Солотчинского моста до перекрёстка у поселка Варские в сторону Рязани все стоит.

Также очевидцы сообщают о небольшой аварии.

Напомним, что с утра рязанцы также стояли в пробке.

Ранее сообщалось о перекрытии на Солотчинском шоссе одной полосы движения.