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Рязанцы пожаловались на работу мобильного оператора t2
Жители жалуются на работу мобильного интернета. По их словам, сбои в его работе наблюдаются уже четыре дня. Большинство жалоб на работу интернета приходят из Приокского, Канищева и Дягилева. «В некоторых районах города интернета нет вообще, ни в каком виде», — отметили рязанцы. В пресс-службе оператора t2 заявили, что ограничения на работу мобильного интернета начались с 27 июля. «Причины не зависят от оператора и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны. Однако мы очень рассчитываем на восстановление сервиса в ближайшее время», — заключили в t2.

Рязанцы пожаловались на работу мобильного оператора t2. Жалобы в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

Жители жалуются на работу мобильного интернета. По их словам, сбои в его работе наблюдаются уже четыре дня. Большинство жалоб на работу интернета приходят из Приокского, Канищева и Дягилева.

«В некоторых районах города интернета нет вообще, ни в каком виде», — отметили рязанцы.

В пресс-службе оператора t2 заявили, что ограничения на работу мобильного интернета начались с 27 июля.

«Причины не зависят от оператора и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны. Однако мы очень рассчитываем на восстановление сервиса в ближайшее время», — заключили в t2.