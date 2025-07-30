Орнитолог предупредила рязанских водителей о болотных совах на дорогах

Отмечается, что настало время активности молодых болотных сов. Орнитолог призвала водителей быть осторожными ночью на дорогах через луга. Болотные совы по ночам выходят на проезжую часть, особенно часто в Рязанском и Спасском районах, и могут взлететь прямо перед капотом машины или врезаться в лобовое стекло.