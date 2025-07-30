На Южной окружной из-за ДТП образовалась пробка
Авария случилась 30 июля на повороте на Храпово. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и фура. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
На Южной окружной из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».
Авария случилась 30 июля на повороте на Храпово. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и фура.
«Под мостом пробка в обе стороны», — отметили очевидцы.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»