Эксперт назвала причину двукратного роста числа россиян с зарплатой от миллиона

Рост числа россиян с доходом свыше миллиона рублей в месяц увеличился в два раза, что связано с нехваткой квалифицированных специалистов и инфляцией, усугубляемыми перекосами на потребительском рынке. По словам эксперта, Инны Литвиненко, потребительский рынок России всё ещё не насыщен достаточным количеством товаров отечественного производства, что не позволяет удовлетворить все потребности граждан. Она отметила, что высокая ключевая ставка лишь частично сдерживает инфляцию, а для решения проблемы необходимо повышение производительности труда и расширение ассортимента российских товаров.

Рост числа россиян с доходом свыше миллиона рублей в месяц увеличился в два раза, что связано с нехваткой квалифицированных специалистов и инфляцией, усугубляемыми перекосами на потребительском рынке. Об этом сообщило издание «Постньюс» со ссылкой на кандидата экономических наук Инну Литвиненко.

По словам эксперта, потребительский рынок России всё ещё не насыщен достаточным количеством товаров отечественного производства, что не позволяет удовлетворить все потребности граждан — от повседневных товаров до крупных приобретений. Литвиненко отметила, что высокая ключевая ставка лишь частично сдерживает инфляцию, а для решения проблемы необходимо повышение производительности труда и расширение ассортимента российских товаров.

Она также подчеркнула, что увеличение числа высоких зарплат не всегда говорит об улучшении общего уровня жизни населения и может даже способствовать росту инфляционного давления.