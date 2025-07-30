Аркадий Фомин: Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 29 июля, в рамках депутатского контроля совместно с представителями общественности проинспектировал ход работ по благоустройству второго этапа набережной в Шилове. Об этом сообщила пресс-служба облдумы. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».