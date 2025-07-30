Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
29°
Чтв, 31
28°
Птн, 01
27°
ЦБ USD 81.83 -0.39 31/07
ЦБ EUR 94.95 -0.05 31/07
Нал. USD 82.57 / 83.40 30/07 18:25
Нал. EUR 95.00 / 95.30 30/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 384
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 440
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 623
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 600
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин: Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование
Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 29 июля, в рамках депутатского контроля совместно с представителями общественности проинспектировал ход работ по благоустройству второго этапа набережной в Шилове. Об этом сообщила пресс-служба облдумы. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 29 июля, в рамках депутатского контроля совместно с представителями общественности проинспектировал ход работ по благоустройству второго этапа набережной в Шилове. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Это место уже стало точкой притяжения для жителей: здесь гуляют семьями, встречаются с друзьями. Сейчас формируется единое пешеходное пространство с удобными дорожками, смотровой площадкой и освещением. Важно, чтобы все было сделано качественно и с перспективой на долгосрочное использование. Предложил администрации района рассмотреть возможность включения этой территории в региональные программы по развитию водного туризма. Если получится, это даст набережной новый импульс: станет возможна расчистка затона и обустройство подходов к пирсу», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Благоустройство набережной и Нерского парка в Шилове начали в 2018 году. Этот объект выбрало большинство жителей муниципалитета.

В настоящее время в Шиловском районе продолжается голосование за благоустройство территорий на 2026 год. Среди объектов для голосования — пешеходная зона от Нерского парка до набережной.