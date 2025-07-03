Житель Скопина незаконно получил 130 тысяч рублей «чернобыльских» выплат

Скопинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Скопинского района, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Рязанской области. Следствие установило, что с февраля 2020 года по апрель 2024 года мужчина незаконно получал ежемесячные денежные выплаты для своих несовершеннолетних детей, заявляя, что они являются гражданами, подвергшимися воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для получения выплат обвиняемый предоставил ложные сведения о месте проживания детей в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В результате его действий государству был причинен ущерб на сумму около 130 тысяч рублей. На основании собранных доказательств уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Скопинским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Скопинского района, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Рязанской области.

Следствие установило, что с февраля 2020 года по апрель 2024 года мужчина незаконно получал ежемесячные денежные выплаты для своих несовершеннолетних детей, заявляя, что они являются гражданами, подвергшимися воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для получения выплат обвиняемый предоставил ложные сведения о месте проживания детей в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В результате его действий государству был причинен ущерб на сумму около 130 тысяч рублей. На основании собранных доказательств уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.