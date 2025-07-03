В Свердловской области мужчина напал на бывшую жену и оставил её умирать на обочине

В Свердловской области 40-летний мужчина напал на свою бывшую супругу с ножом и оставил её умирать на обочине дороги. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости».

Женщина, Ирина, была найдена проезжавшим мимо водителем, который заметил её в критическом состоянии. У пострадавшей были колотые раны спины и живота.

По предварительным данным, нападение произошло в результате мести со стороны бывшего мужа, который не смог смириться с разводом и новыми отношениями Ирины.

На данный момент женщина госпитализирована. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Фото: Плохие новости 18+