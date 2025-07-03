В Госдуме отметили, что повышение цен на сигареты не поспособствует пропаганде ЗОЖ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира к 2035 году увеличить цены на сигареты и алкоголь на 50% с целью снижения потребления этих товаров и пропаганды здорового образа жизни. Однако в России данная инициатива встретила критику со стороны председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на депутата. Он заявил, что повышение цен не является эффективным решением проблемы и предложил сосредоточиться на других мерах, таких как пропаганда здорового образа жизни и создание спортивной инфраструктуры. Леонов подчеркнул важность организации пространств для занятий спортом как в городах, так и в сельской местности, чтобы отвлечь граждан от злоупотребления алкоголем и табаком. По его мнению, даже если цены на алкоголь и сигареты вырастут, у потребителей всегда найдется более дешевая альтернатива, что не решит проблему здоровья населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира к 2035 году увеличить цены на сигареты и алкоголь на 50% с целью снижения потребления этих товаров и пропаганды здорового образа жизни. Однако в России данная инициатива встретила критику со стороны председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на депутата.

Он заявил, что повышение цен не является эффективным решением проблемы и предложил сосредоточиться на других мерах, таких как пропаганда здорового образа жизни и создание спортивной инфраструктуры.

Леонов подчеркнул важность организации пространств для занятий спортом как в городах, так и в сельской местности, чтобы отвлечь граждан от злоупотребления алкоголем и табаком.

По его мнению, даже если цены на алкоголь и сигареты вырастут, у потребителей всегда найдется более дешевая альтернатива, что не решит проблему здоровья населения.