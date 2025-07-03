Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Разино в ДНР. На харьковском направлении ВС РФ освободили село Меловое. По данным Минобороны, Украина на двух направлениях потеряла до 680 военнослужащих.