Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Разино в ДНР. На харьковском направлении ВС РФ освободили село Меловое. По данным Минобороны, Украина на двух направлениях потеряла до 680 военнослужащих.
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях 3 июля.
Подразделения группировки российских войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Разино в ДНР. На харьковском направлении ВС РФ освободили село Меловое.
По данным Минобороны, Украина на двух направлениях потеряла до 680 военнослужащих.