Песков: чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец спецоперации

По словам представителя Кремля, США остановили поставки оружия Украине из-за проблем с производством. «По всей видимости, просто промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве», — заявил Песков. В этой связи представитель Кремля отметил, что США поставляли много оружия в Израиль. По его словам, поставки оружия на Украину еще продолжаются. Песков подчеркнул, что, чем меньше ракет поступает в ВСУ, тем ближе конец СВО. Ранее сообщалось, что Украина и США готовят телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на фоне приостановки военной помощи ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец спецоперации. Его слова передал в четверг, 3 июля, РЕН ТВ.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о приостановке поставок оружия США для Украины и заявил, что это произошло из-за проблем с производством.

«По всей видимости, просто промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве», — заявил Песков.

В этой связи представитель Кремля отметил, что США поставляли много оружия в Израиль. По его словам, поставки оружия на Украину еще продолжаются.

Ранее сообщалось о подготовке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на фоне приостановки военной помощи ВСУ.