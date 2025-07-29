Юных рязанцев пригласили на фестиваль «Рязанское Лукоморье»

Юных рязанцев пригласили на фестиваль «Рязанское Лукоморье». Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

Фестиваль пройдет 9 августа с 11:00 до 20:00 на площадке рядом с Борковским затоном. Для юных рязанцев программу подготовили Марья-искусница, Кощей Бессмертный и Баба Яга.

Каждый из сказочных героев проведет мастер-классы. Марья-искусница предложит гостям фестиваля расписать кокошник и смастерить богатырские щит и меч.

В Кощеевом царстве можно будет поиграть в тетрис, пострелять из лука и освоить азы профессии строителя на поролоновой стройке. Баба Яга подготовила для детей шоу мыльных пузырей, крио-шоу, спектакль.

Также для юных рязанцев установят полосу препятствий «Богатырь», батут и банджи.

Организатор праздника — ГК «Зеленый сад». Вход — свободный, детские аттракционы будут работать бесплатно. Добраться до площадки возле Борковского затона можно на бесплатном автобусе. Он будет ходить каждый час от ТЦ «Круиз».

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