В МВД опровергли информацию о запрете в России автомобилей с правым рулем

МВД России опровергло слухи о запрете на покупку, продажу и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Информация появилась в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк. Ведомство заявило, что эти сведения неверны и сосредоточится на просветительской работе с водителями. Также планируется адаптация транспортных средств и дорожной инфраструктуры к особенностям дорожного движения. МВД призвало журналистов более внимательно относиться к правовым актам и избегать их неверного толкования. Для комментариев можно обратиться в пресс-центр министерства.

В свете недавних слухов о возможном запрете на покупку, продажу и эксплуатацию автомобилей с правым расположением руля МВД России опровергло эти сведения. Информация об этм появилась в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Ведомство заявило, что информация, распространяемая в массмедиа, не соответствует действительности.

Министерство подчеркнуло, что акцент будет сделан на просветительской работе с водителями автомобилей данной категории. Также планируется разработка механизмов взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей существующего порядка дорожного движения.

МВД призвало журналистов и блогеров более внимательно относиться к нормативным правовым актам, касающимся деятельности ведомства, и избегать их неверного толкования. Для получения комментариев и разъяснений всегда можно обратиться в пресс-центр министерства.