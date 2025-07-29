В Липецкой области насмерть разбился мотоциклист

В Липецкой области насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 50-летний мотоциклист обогнал «Шевроле» и врезался в крыло. От удара у машины лопнуло колесо, а мужчину отбросило в отбойник.

По словам ехавшего за 22-летней девушки-водителя иномарки, проезжающие мимо мужчины остались «охранять» девушку до приезда полиции, чтобы те, кто не видел обстоятельств аварии «не разорвали ее».