Сидевшую на Солотчинском мосту в Рязани девушку спасли полицейские

Инцидент произошел днем 28 июля. О девушке, сидящей на парапете моста, сообщили водители. Полицейский Юрий Косоруков выехал на место с мигалками и звуковым сигналом. «Увидев девушку, находящуюся в тяжелом эмоциональном потрясении, которая уже свесилась более, чем наполовину за металлическое ограждение моста, инспектор молниеносно вытащил ее через парапет на пешеходную часть моста. Чтобы избежать повторную попытку прыжка, полицейский попытался выяснить причину поступка женщины, успокоить и отвлечь ее от трагического поступка», — отметили в полиции. Женщина рассказала, что не смогла смириться с потерей родственницы и не справилась с эмоциями. Рязанку передали медикам.

Сидевшую на Солотчинском мосту в Рязани девушку спасли полицейские. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел днем 28 июля. О девушке, сидящей на парапете моста, сообщили водители. Полицейский Юрий Косоруков выехал на место с мигалками и звуковым сигналом.

«Увидев девушку, находящуюся в тяжелом эмоциональном потрясении, которая уже свесилась более, чем наполовину за металлическое ограждение моста, инспектор молниеносно вытащил ее через парапет на пешеходную часть моста. Чтобы избежать повторную попытку прыжка, полицейский попытался выяснить причину поступка женщины, успокоить и отвлечь ее от трагического поступка», — отметили в полиции.

Женщина рассказала, что не смогла смириться с потерей родственницы и не справилась с эмоциями.

Рязанку передали медикам.

Ранее появились кадры с места.