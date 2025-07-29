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Под Рязанью поймали подростка за рулем мопеда
Инцидент произошел 29 июля в селе Льгово. Полицейские остановили 15-летнего подростка, управляющего мопедом. Подростка отстранили от управления транспортным средством. Его родителям выдали уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административных правонарушений. На них также составили протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Под Рязанью поймали подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел 29 июля в селе Льгово. Полицейские остановили 15-летнего подростка, управляющего мопедом.

Подростка отстранили от управления транспортным средством. Его родителям выдали уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административных правонарушений. На них также составили протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.