В Ярославле взрыв аккумулятора электровелосипеда привел к пожару в квартире

В Ярославле произошел серьезный инцидент, связанный с взрывом аккумулятора электровелосипеда. Об этом написали в телеграм-канале «112».

Взрыв произошел в квартире на Ленинградском проспекте, в результате чего выбило окна и двери, а также начался пожар.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС, которые смогли эвакуировать двух пострадавших. Они надышались едким дымом, но быстро пришли в себя.

Пожар уничтожил множество вещей и закоптил всю квартиру, что приведет к значительным затратам на восстановление, превышающим стоимость самого электровелосипеда.

Фото: 112