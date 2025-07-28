В выходные рязанские полицейские доставили в отдел 14 человек

Их проверят на причастность к ранее совершенным преступлениям. Также в прошедшие выходные полицейские установили 32 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. На иностранцев составили 23 административных протокола в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением режима пребывания на территории России, один протокол — из-за нарушения срока обращения за выдачей патента и еще один — за незаконное осуществление трудовой деятельности. За распитие алкогольной продукции в общественных местах составлено шесть протоколов, за совершение мелкого хулиганства — один.

В прошедшие пятницу и выходные полицейские провели в Рязанской области рейды, во время которых доставили в отдел 14 человек. Их проверят на причастность к ранее совершенным преступлениям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Также в прошедшие выходные полицейские установили 32 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства.

На иностранцев составили 23 административных протокола в связи с несоблюдением правил въезда или нарушением режима пребывания на территории России, один протокол — из-за нарушения срока обращения за выдачей патента и еще один — за незаконное осуществление трудовой деятельности.

За распитие алкогольной продукции в общественных местах составлено шесть протоколов, за совершение мелкого хулиганства — один.