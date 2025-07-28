В Рязани суд обязал УК выплатить компенсацию за потоп в квартире

15 июля 2025 года в Совете Рязани завершилось дело по иску гражданки З. к ООО «Единая УК» о возмещении ущерба от залития квартиры. Истец утверждала, что 17 марта 2024 года произошла протечка крыши. Её обращения к управляющей компании оставались без ответа, и лишь 22 марта был проведен осмотр без предоставления акта. Экспертиза оценивала ремонт в 159 448 рублей. После досудебной претензии ущерб не был возмещен. Суд частично удовлетворил иск, присудив 95 389 рублей за ущерб, 10 000 рублей за моральный вред и 52 694,50 рубля штрафа, а также судебные расходы.

15 июля 2025 года в Советском районном суде Рязани завершилось рассмотрение гражданского дела по иску гражданки З. к ООО «Единая УК» о возмещении ущерба, причиненного заливом её квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города.

Истец, собственник жилого помещения, заявил, что 17 марта 2024 года в результате протечки крыши, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома, произошло залитие квартиры.

З. неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой провести осмотр и составить акт обследования, однако ее обращения оставались без ответа. Лишь 22 марта 2024 года представитель компании провел осмотр квартиры, но акт не был предоставлен истцу. Экспертиза установила, что восстановительный ремонт квартиры обойдется в 159 448 рублей.

После досудебной претензии, направленной ответчику 25 июля 2024 года, ущерб так и не был возмещен. В суде З. потребовала компенсацию ущерба, моральный вред и штрафные санкции. Суд частично удовлетворил исковые требования, присудив истцу 95 389 рублей за ущерб, 10 000 рублей за моральный вред и 52 694,50 рубля штрафа. Также были взысканы судебные расходы на экспертизу и юридические услуги.