В России могут появиться новые меры поддержки участников СВО и их семей

Три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников СВО и членов их семей, сенаторы внесли в Госдуму. В первом документе предлагается дополнить закон «О статусе военнослужащих» и позволить бойцам добираться до места прохождения военно-врачебной (военно-летной) комиссии и обратно на безвозмездной основе. Второй проект предусматривает, что члены семей погибших бойцов смогут получить образование в пределах квоты без проведения вступительных экзаменов. В третьем документе предлагается наделить совершеннолетних детей участников СВО правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.

Три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников СВО и членов их семей, сенаторы внесли в Госдуму. Об этом 28 июля сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

В первом документе сенаторы предложили дополнить закон «О статусе военнослужащих» и позволить бойцам добираться до места прохождения военно-врачебной (военно-летной) комиссии и обратно на безвозмездной основе.

Второй проект предусматривает, что члены семей погибших бойцов смогут получить образование в пределах квоты без проведения вступительных экзаменов.

В третьем документе предлагается наделить совершеннолетних детей участников СВО правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.