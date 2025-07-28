С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок

Операторы будут обязаны предоставить возможность отказаться от спама через личный кабинет или приложение. С сентября под запрет также попадут и навязчивые звонки без согласия абонента. «Если же нежелательная реклама всё-таки прорвется, то можно пожаловаться через „Госуслуги“», — заключили в сообщении.

С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок. Об этом пишет «Лента. ру».

По данным издания, операторы будут обязаны предоставить возможность отказаться от спама через личный кабинет или приложение. С сентября под запрет также попадут и навязчивые звонки без согласия абонента.

«Если же нежелательная реклама всё-таки прорвется, то можно пожаловаться через „Госуслуги“», — заключили в сообщении.