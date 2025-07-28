ПСБ в Рязани запустил куплю-продажу юаней

ПСБ расширил перечень валют, доступных к обмену в рязанском офисе. В банке стартовала купля-продажа китайских юаней. Приобрести наличную валюту можно в офисе ПСБ на улице Ленина, 9.

«В летний период мы запустили обменные операции с китайской валютой, это связано в первую очередь с ростом туристической активности. Сегодня юани часто покупают жители региона, совершающие путешествия в Китай, а также туристы из КНР, которые бывают у нас в рамках рабочей или туристической поездки. Кроме того, мы видим рост спроса на юани и от представителей регионального бизнеса, который ведет внешнеэкономическую деятельность», — рассказала Татьяна Коломиец, вице-президент, региональный директор ПСБ в Рязани.

В ПСБ жители Рязанской области также могут открыть вклад в юанях с доходностью от 2,5% до 3,5% годовых. Максимальную ставку получают клиенты, которые открывают депозит «В юанях"* продолжительностью два года. Доходность при размещении средств на шесть месяцев составляет 3% годовых, на три месяца — 2,5% годовых. Минимальная сумма размещения — 10 тысяч китайских юаней. Открыть вклад можно в безналичной форме в мобильном приложении и интернет-банке или в отделении ПСБ.

Офис ПСБ на улице Ленина, 9 можно посетить с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00.