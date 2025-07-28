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ПСБ в Рязани запустил куплю-продажу юаней

ПСБ расширил перечень валют, доступных к обмену в рязанском офисе. В банке стартовала купля-продажа китайских юаней. Приобрести наличную валюту можно в офисе ПСБ на улице Ленина, 9.

«В летний период мы запустили обменные операции с китайской валютой, это связано в первую очередь с ростом туристической активности. Сегодня юани часто покупают жители региона, совершающие путешествия в Китай, а также туристы из КНР, которые бывают у нас в рамках рабочей или туристической поездки. Кроме того, мы видим рост спроса на юани и от представителей регионального бизнеса, который ведет внешнеэкономическую деятельность», — рассказала Татьяна Коломиец, вице-президент, региональный директор ПСБ в Рязани.

В ПСБ жители Рязанской области также могут открыть вклад в юанях с доходностью от 2,5% до 3,5% годовых. Максимальную ставку получают клиенты, которые открывают депозит «В юанях"* продолжительностью два года. Доходность при размещении средств на шесть месяцев составляет 3% годовых, на три месяца — 2,5% годовых. Минимальная сумма размещения — 10 тысяч китайских юаней. Открыть вклад можно в безналичной форме в мобильном приложении и интернет-банке или в отделении ПСБ.

Офис ПСБ на улице Ленина, 9 можно посетить с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 15.00.

*Срочный банковский вклад «В юанях»: валюта вклада — китайские юани. Срок вклада: 91, 181, 367, 547, 731 дней. Порядок внесения вклада: безналичным путем в офисе, в мобильном и интернет-банке (перечислением на текущий счет). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый неограниченное количество раз. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Сумма вклада: от 10 000 юаней, срок — 91 день, годовая процентная ставка — 2,5%; 181 день — 3%; 367 дней — 3,5%; 547 дней — 3,5%; 731 день — 3,5%; Открытие вклада возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на https://www.psbank.ru/ и по телефону 8 800 333 03 03. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «банк ПСБ», лицензия № 3251 ЦБ.