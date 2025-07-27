Возле вокзала «Рязань-2» заметили мужчину с пробитой головой

По словам очевидцев, мужчина мог упасть и повредить голову из-за жары. Пострадавшему вызвали скорую помощь. «Напротив вокзала лежал мужчина с пробитой головой. Неравнодушный парень вызвал скорую и положил пострадавшего в нужное положение при таких случаях до приезда медиков», — рассказали очевидцы.