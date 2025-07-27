В Рязанской области детям-инвалидам разрешат бесплатно посещать бассейны

Региональным минспортом разрабатывается проект документа о предоставлении субсидий организациям на комплекс оздоровительных услуг, среди которых посещение частных бассейнов детьми-инвалидами. Услугой смогут воспользоваться все дети-инвалиды в регионе.

В Рязанской области детям-инвалидам разрешат бесплатно посещать бассейны. Об этом на своей странице в соцсетях написала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

По ее словам, региональным минспортом разрабатывается проект документа о предоставлении субсидий организациям на комплекс оздоровительных услуг, среди которых посещение частных бассейнов детьми-инвалидами. Услугой смогут воспользоваться все дети-инвалиды в регионе.