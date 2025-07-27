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В России предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00
По словам председателя комиссии ОП Сергея Рыбальченко, существующие сегодня ограничения по продаже алкоголя, которые действуют на федеральном уровне, должны быть ужесточены. Рыбальченко считает, что необходимо постепенно перейти к советской практике продажи крепкого алкоголя — с 11 до 19 часов. В следующем году он предложил разрешить продавать алкоголь на 2 часа меньше: с 9 до 22 часов.

В России на федеральном уровне нужно сократить время продажи алкоголя. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии ОП Сергей Рыбальченко.

По его словам, существующие сегодня ограничения по продаже алкоголя, которые действуют на федеральном уровне, должны быть ужесточены. Рыбальченко считает, что необходимо постепенно перейти к советской практике продажи крепкого алкоголя — с 11 до 19 часов. В следующем году он предложил разрешить продавать алкоголь на 2 часа меньше: с 9 до 22 часов.

Кроме того, глава комиссии ОП указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, поскольку именно эти меры дадут максимальный эффект.

Напомним, в Рязанской области действует запрет на продажу алкоголя с 22 до 8 часов. В России ограничения действуют с 23 часов.