Рязанка фиктивно прописала у себя дома трех мигрантов

59-летняя женщина за деньги поставила на миграционный учет трех жителей из стран Средней Азии у себя в доме на улице Новоселов. Полиция возбудила уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Рязанка фиктивно прописала у себя дома трех мигрантов. Об этом 27 июля сообщает региональное УМВД.

59-летняя женщина за деньги поставила на миграционный учет трех жителей из стран Средней Азии у себя в доме на улице Новоселов.

Полиция возбудила уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.