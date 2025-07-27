Рязанка фиктивно прописала у себя дома трех мигрантов
59-летняя женщина за деньги поставила на миграционный учет трех жителей из стран Средней Азии у себя в доме на улице Новоселов. Полиция возбудила уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Рязанка фиктивно прописала у себя дома трех мигрантов. Об этом 27 июля сообщает региональное УМВД.
59-летняя женщина за деньги поставила на миграционный учет трех жителей из стран Средней Азии у себя в доме на улице Новоселов.
Полиция возбудила уголовное дело, ей грозит до пяти лет тюрьмы.