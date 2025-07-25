За неделю 67 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю
Всего с начала 2025 года 1298 нарушителей привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма штрафов — 3 679 300 рублей.
За неделю 67 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщает мэрия.
Всего с начала 2025 года 1298 нарушителей привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.
Общая сумма штрафов — 3 679 300 рублей.