За неделю 67 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю

Всего с начала 2025 года 1298 нарушителей привлечен к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма штрафов — 3 679 300 рублей.