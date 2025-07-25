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В Совфеде прокомментировали решение ЦБ по ключевой ставке
Ставки по ипотечным кредитам в российских банках могут снизиться до 24%, а по потребительским займам — до 23-25% в результате недавнего решения Центрального банка. Итоги заседания ЦБ соответствуют ожиданиям рынка, так как снижение ключевой ставки было предсказуемым на фоне замедляющейся инфляции и стабильной ситуации на валютном рынке. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на слова сенатора Ольги Епифановой. Регулятор продолжает действовать осторожно, подчеркивая необходимость удержания инфляции на уровне 4%. Это означает, что политика смягчения денежно-кредитных условий будет осуществляться постепенно. После изменения ключевой ставки банки начнут корректировать свои продукты, и ожидается, что ставки по вкладам снизятся на 1-2 процентных пункта в ближайшие недели. К осени средние ставки по депозитам могут упасть до 14-15% годовых. Снижение ставок по займам для населения, включая ипотеку и потребительские кредиты, произойдет более плавно. Ипотечные ставки могут достичь 24-25%, а потребительские кредиты — диапазона 23-25%, в зависимости от кредитной политики конкретного банка.

Ставки по ипотечным кредитам в российских банках могут снизиться до 24%, а по потребительским займам — до 23-25% в результате недавнего решения Центрального банка. Итоги заседания ЦБ соответствуют ожиданиям рынка, так как снижение ключевой ставки было предсказуемым на фоне замедляющейся инфляции и стабильной ситуации на валютном рынке. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на слова сенатора Ольги Епифановой.

Регулятор продолжает действовать осторожно, подчеркивая необходимость удержания инфляции на уровне 4%. Это означает, что политика смягчения денежно-кредитных условий будет осуществляться постепенно. После изменения ключевой ставки банки начнут корректировать свои продукты, и ожидается, что ставки по вкладам снизятся на 1-2 процентных пункта в ближайшие недели. К осени средние ставки по депозитам могут упасть до 14-15% годовых.

Снижение ставок по займам для населения, включая ипотеку и потребительские кредиты, произойдет более плавно. Ипотечные ставки могут достичь 24-25%, а потребительские кредиты — диапазона 23-25%, в зависимости от кредитной политики конкретного банка.

Фото: Архив Совета Федерации