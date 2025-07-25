В Сасове столкнулись «ВАЗ» и мотоцикл

Отмечается, что авария случилась вблизи дома 97 по улице Вокзальная. По предварительной информации, 45-летний житель на «ВАЗ 2115» столкнулся с мотоциклом «Мотоленд». В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.