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В Сасове столкнулись «ВАЗ» и мотоцикл
Отмечается, что авария случилась вблизи дома 97 по улице Вокзальная. По предварительной информации, 45-летний житель на «ВАЗ 2115» столкнулся с мотоциклом «Мотоленд». В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В Сасове столкнулись «ВАЗ» и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась вблизи дома 97 по улице Вокзальная.

По предварительной информации, 45-летний житель на «ВАЗ 2115» столкнулся с мотоциклом «Мотоленд».

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.