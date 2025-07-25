Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
27°
Сбт, 26
24°
Вск, 27
26°
ЦБ USD 78.86 0.41 25/07
ЦБ EUR 93.34 1.55 25/07
Нал. USD 79.65 / 79.00 25/07 11:25
Нал. EUR 93.36 / 93.00 25/07 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
1 час назад
108
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
843
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 876
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 570
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков: Рязанской области на поддержку участников СВО выделили более 10 млн рублей
Отмечается, что средства направят на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и займутся предпринимательством. «Помощь участникам спецоперации, которые решили открыть свое дело — одно из приоритетных направлений для нас. Ребята делом доказали свою надежность, способность решать самые сложные задачи. Эти качества обязательно помогут им и на гражданке. Теперь будем помогать нашим защитникам в первые два года после создания бизнеса», — написал глава региона.

Рязанской области на поддержку участников СВО выделили более 10 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков у себя в соцсетях.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что комиссией федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону средств на господдержку малого и среднего предпринимательства. Субсидии в объеме 10,5 млн рублей регион получит в 2025 году.

Отмечается, что средства направят на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и займутся предпринимательством. Они рассчитаны на первые два года становления бизнеса.

«Отдельное направление поддержки ветеранов СВО — помощь в организации бизнеса в рамках соцконтракта — реализуется по поручению нашего президента Владимира Путина. В ходе весенней сессии Госдумы мы с коллегами законодательно обеспечили исполнение послания главы государства и финансирование всех положений нашей народной программы. Законодательные инициативы предусматривают расширение возможностей в сфере образования, переобучения, получения новой профессии, в том числе открытия собственного дела», — сказал Андрей Макаров.

Павел Малков отметил, что поддержка ветеранов боевых действий и их семей остается приоритетом.

«Поддержка участников СВО, которые решили открыть свое дело — очень перспективное направление. Рязанская область первая в стране запустила проект „СВОй бизнес“. Участники обучаются предпринимательству, узнают об аспектах ведения бизнеса, посещают предприятия региона. У каждого есть доступ ко всем необходимым сервисам. У нас в регионе действуют льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации. Ребята делом доказали свою надежность, способность решать самые сложные задачи. Эти качества помогут им и в освоении предпринимательства», — подчеркнул Павел Малков.