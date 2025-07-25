Павел Малков: Рязанской области на поддержку участников СВО выделили более 10 млн рублей

Отмечается, что средства направят на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и займутся предпринимательством. «Помощь участникам спецоперации, которые решили открыть свое дело — одно из приоритетных направлений для нас. Ребята делом доказали свою надежность, способность решать самые сложные задачи. Эти качества обязательно помогут им и на гражданке. Теперь будем помогать нашим защитникам в первые два года после создания бизнеса», — написал глава региона.

Рязанской области на поддержку участников СВО выделили более 10 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков у себя в соцсетях.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что комиссией федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону средств на господдержку малого и среднего предпринимательства. Субсидии в объеме 10,5 млн рублей регион получит в 2025 году.

Отмечается, что средства направят на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и займутся предпринимательством. Они рассчитаны на первые два года становления бизнеса.

«Отдельное направление поддержки ветеранов СВО — помощь в организации бизнеса в рамках соцконтракта — реализуется по поручению нашего президента Владимира Путина. В ходе весенней сессии Госдумы мы с коллегами законодательно обеспечили исполнение послания главы государства и финансирование всех положений нашей народной программы. Законодательные инициативы предусматривают расширение возможностей в сфере образования, переобучения, получения новой профессии, в том числе открытия собственного дела», — сказал Андрей Макаров.

Павел Малков отметил, что поддержка ветеранов боевых действий и их семей остается приоритетом.

«Поддержка участников СВО, которые решили открыть свое дело — очень перспективное направление. Рязанская область первая в стране запустила проект „СВОй бизнес“. Участники обучаются предпринимательству, узнают об аспектах ведения бизнеса, посещают предприятия региона. У каждого есть доступ ко всем необходимым сервисам. У нас в регионе действуют льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации. Ребята делом доказали свою надежность, способность решать самые сложные задачи. Эти качества помогут им и в освоении предпринимательства», — подчеркнул Павел Малков.