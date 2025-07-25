В Госдуме предложили развивать села для повышения рождаемости

Отмечается, что нужно сосредоточиться на поддержке семей — особенно в сельской местности — а также на повышении доступности жилья и улучшении медицинской помощи беременным женщинам. Депутаты считают, что одной из главных причин снижения рождаемости остается материальное положение семей. Особое внимание в Госдуме уделили сельским территориям. Именно там модель многодетной семьи может оказаться более востребованной.

В Госдуме предложили развивать села для повышения рождаемости. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на депутатов.

Отмечается, что нужно сосредоточиться на поддержке семей — особенно в сельской местности — а также на повышении доступности жилья и улучшении медицинской помощи беременным женщинам.

Рекомендации адресованы как федеральным органам власти, так и региональным руководителям.

Основное внимание уделено улучшению условий жизни россиян — от помощи при рождении детей до мер, связанных с жильем.

Депутаты считают, что одной из главных причин снижения рождаемости остается материальное положение семей.

Особое внимание в Госдуме уделили сельским территориям. Именно там модель многодетной семьи может оказаться более востребованной.