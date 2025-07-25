В бюджет Рязани намерены внести изменения

При внесении изменений прогнозируемый объем доходов бюджета Рязани составит 23 миллиарда 194 миллиона, а объем расходов — 24 миллиарда 495 миллионов. Окончательное решение примут на заседании Рязанской гордумы.

В Рязани обсудили внесение изменений и дополнений в бюджет города на 2025 год. Проект решения озвучили на профильном комитете гордумы в пятницу, 25 июля.

Согласно документу, доходы и расходы бюджета увеличатся на один миллиард 447 миллионов 160 тысяч рублей, а объем межбюджетных трансфертов — на один миллиард 447 миллионов 320 тысяч рублей.

Средства направят на следующие цели:

модернизация коммунальной инфраструктуры — 553,5 млн рублей;

создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях — 500 млн рублей;

обеспечение жильем детей-сирот — 195,2 млн рублей;

реализация проектов местных инициатив — 83,9 млн рублей;

ремонт учреждений дополнительного образования — 66,5 млн рублей;

создание площадок для накопление ТКО — 7,5 млн рублей;

обеспечение функционирования ресурсно-методических центров по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд» — 3,8 млн рублей;

праздничные и памятные мероприятия — 200 тыс. рублей.

Кроме того, средства выделят на увеличение зарплат работникам образовательных и спортивных организаций, создание в школах и детсадах условий для качественного обучения инвалидов, осуществление деятельности по опеке и попечительству, приобретение оборудования для детских школ искусств.

При внесении изменений прогнозируемый объем доходов бюджета Рязани составит 23 миллиарда 194 миллиона, а объем расходов — 24 миллиарда 495 миллионов.

Окончательное решение примут на заседании Рязанской гордумы.