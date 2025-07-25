УЖК «Зелёный сад — мой дом» признали лучшей в Рязани

Управляющая компания заняла 1 место по итогам работы во втором квартале 2025 года. Рейтинг эффективности был опубликован на областном портале «Открытый регион 62».

В список лучших попали успешно работающие управляющие компании, которые своевременно исполняют предписания Госжилинспекции, не имеют задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и активно внедряют в свою практику цифровые решения.

Также при формировании списка лидеров учитывалось мнение жителей города. Для этого на портале с 1 по 15 июля прошло открытое голосование. Из 99 управляющих компаний Рязани лучшей была признана УЖК «Зелёный сад — мой дом».

Специалисты УЖК гордятся успехом и в дальнейшем обещают также добросовестно относиться к своим обязанностям, быстро реагировать на заявки жильцов и по традиции организовывать для них яркие и интересные праздники.