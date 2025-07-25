Сбер установил в Рязанской области более 10 тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой

За первые шесть месяцев 2025 года Сбер установил в Рязанской области более 10 тыс. терминалов с возможностью оплаты по биометрии. До конца III квартала 2025 года в регионе появятся еще более 1 тыс. POS-терминалов. С начала работы сервиса в Рязанской области им воспользовались более 450 тыс. раз.

В целом за первое полугодие 2025 года жители России провели более 92,5 млн транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Оборот и количество транзакций во II квартале по сравнению с I кварталом 2025 года выросли на 50%.

Татьяна Секретарева, исполняющая обязанности управляющего Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Установив более 10 тысяч терминалов для оплаты улыбкой в Рязанской области, мы обеспечили жителям доступ к современному и надежному способу совершения покупок. Рязанцы могут быть уверены, что их личные данные находятся под надежной защитой, а каждая покупка станет приятной частью повседневной жизни. Наш приоритет — предложить каждому клиенту высокий уровень комфорта и надежности при проведении любых финансовых операций».

Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал Сбера безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее.

Биометрия безопасна и при ее использовании близнецами. ПИН-код, созданный при подключении сервиса «Оплата улыбкой», является дополнительным проверочным фактором, позволяющим однозначно определить плательщика. Созданный ПИН-код является конфиденциальной информацией и его разглашение 3-м лицам запрещено. Для больших сумм при оплате по биометрии и для дополнительной проверки также может потребоваться ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении, если вы его забыли.