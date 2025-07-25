С 1 сентября рязанские школы ждут новые требования к контрольным работам

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Министерства просвещения РФ, который вносит изменения в федеральные образовательные программы для начального, основного и среднего общего образования. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на администрацию города. Одним из ключевых изменений является введение новых требований к контрольным работам. Теперь контрольная работа будет рассматриваться как форма письменной проверки результатов обучения и оценки достижения как предметных, так и метапредметных результатов. При этом объем учебного времени, отводимого на оценочные процедуры, не должен превышать 10% от общего объема учебного времени по предмету в текущем учебном году. Контрольные работы будут проводиться со второго класса и займут один урок продолжительностью 45 минут. В 5-11 классах контрольные работы могут занимать два урока, каждый из которых не должен превышать 45 минут.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Министерства просвещения РФ, который вносит изменения в федеральные образовательные программы для начального, основного и среднего общего образования. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на администрацию города.

Одним из ключевых изменений является введение новых требований к контрольным работам. Теперь контрольная работа будет рассматриваться как форма письменной проверки результатов обучения и оценки достижения как предметных, так и метапредметных результатов. При этом объем учебного времени, отводимого на оценочные процедуры, не должен превышать 10% от общего объема учебного времени по предмету в текущем учебном году.

Контрольные работы будут проводиться со второго класса и займут один урок продолжительностью 45 минут. В 5-11 классах контрольные работы могут занимать два урока, каждый из которых не должен превышать 45 минут.