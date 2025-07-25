Рязанцы заявили, что в Горроще начали заделывать яму только после серьезного ДТП

По словам рязанцев, водитель «АвтоВАЗа» двигался в сторону улицы Весенней и пытался объехать яму, вследствие чего столкнулся с машиной «Фольксваген Гольф». Очевидцы отметили, что второй автомобиль ехал во встречном направлении. Также стало известно, что яма на дороге находится давно, более полутора недель, но работы по ее ликвидации не выполняли.

Появились новые подробности аварии, которая произошла в среду, 23 июля, на пересечении улиц Весенней и Высоковольтной. Информацию сообщили РЗН. Инфо очевидцы.

По словам рязанцев, водитель «АвтоВАЗа» двигался в сторону улицы Весенней и пытался объехать яму, вследствие чего столкнулся с машиной «Фольксваген Гольф». Очевидцы отметили, что второй автомобиль ехал во встречном направлении.

Также стало известно, что яма на дороге находится давно, более полутора недель, но работы по ее ликвидации не выполняли.

«После происшествия удивительным образом дорожное покрытие на этом перекрестке подверглось локальному ремонту», — рассказали рязанцы.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани легковушка врезалась в уличное ограждение.