Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
27°
Сбт, 26
24°
Вск, 27
25°
ЦБ USD 78.86 0.41 25/07
ЦБ EUR 93.34 1.55 25/07
Нал. USD 79.75 / 80.37 25/07 14:20
Нал. EUR 93.50 / 93.00 25/07 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
3 часа назад
224
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
851
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 912
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы заявили, что в Горроще начали заделывать яму только после серьезного ДТП
По словам рязанцев, водитель «АвтоВАЗа» двигался в сторону улицы Весенней и пытался объехать яму, вследствие чего столкнулся с машиной «Фольксваген Гольф». Очевидцы отметили, что второй автомобиль ехал во встречном направлении. Также стало известно, что яма на дороге находится давно, более полутора недель, но работы по ее ликвидации не выполняли.

Появились новые подробности аварии, которая произошла в среду, 23 июля, на пересечении улиц Весенней и Высоковольтной. Информацию сообщили РЗН. Инфо очевидцы.

По словам рязанцев, водитель «АвтоВАЗа» двигался в сторону улицы Весенней и пытался объехать яму, вследствие чего столкнулся с машиной «Фольксваген Гольф». Очевидцы отметили, что второй автомобиль ехал во встречном направлении.

Также стало известно, что яма на дороге находится давно, более полутора недель, но работы по ее ликвидации не выполняли.

«После происшествия удивительным образом дорожное покрытие на этом перекрестке подверглось локальному ремонту», — рассказали рязанцы.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани легковушка врезалась в уличное ограждение.