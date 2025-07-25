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Рецидивист украл деньги с карточки рязанки
В полицию обратилась 56-летняя работница одного предприятий и сообщила, о потере банковской карты. Женщина уточнила, что успела вовремя заблокировать ее, но через какое-то время поступило списание на сумму 9863 рублей. Правоохранители установили магазины, в которых потратили деньги и нашли подозреваемого. Им оказался 51-летний житель города Рыбное, который ранее был судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Рецидивист украл деньги с карточки рязанки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 56-летняя работница одного предприятий и сообщила, о потере банковской карты. Женщина уточнила, что успела вовремя заблокировать ее, но через какое-то время поступило списание на сумму 9863 рублей.

Правоохранители установили магазины, в которых потратили деньги и нашли подозреваемого. Им оказался 51-летний житель города Рыбное, который ранее был судим за угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотиков и заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.