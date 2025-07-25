Доставка «Карты жителя» доступна в 40 населенных пунктах Рязанской области

Теперь «Карту жителя» привезут вам на дом в 40 населенных пунктах области мобильные менеджеры ВТБ. До конца года таких населенных пунктов станет 97.

Кроме «Карты жителя Рязанской области» люди чаще всего заказывают доставку дебетовых и кредитных карт, а также платежных стикеров. Кроме того, мобильные менеджеры открывают клиентам накопительные счета и вклады, подключают программу долгосрочных сбережений, помогают создать автоплатежи за услуги мобильной связи и ЖКХ, консультируют по и оформляют страховые продукты.

Интересные факты о работе выездных менеджеров: средний километраж в день на автомобиле по Рязани составляет 20 км, пешком — 10 км, в область средний маршрут — 35-49 км. В сутки в среднем менеджер посещает 8-10 клиентов.

«Услуга выездного сервиса уже доступна для 83% жителей Рязанской области, а к концу года показатель достигнет 90%. То есть охват населения региона составит около миллиона человек. Наши мобильные менеджеры пользуются разными видами транспорта, включая самокаты, мотоциклы и велосипеды, чтобы „дотянуться“ до каждого рязанца», — отметила Лариса Прокопова, управляющий банка ВТБ в Рязанской области.